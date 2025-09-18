Morto a Milano il fotografo Maurizio Rebuzzini | si indaga per omicidio

Maurizio Rebuzzini, fotografo ed ex docente all’Università Cattolica, è morto all’età di 74 anni. Ma sul decesso dell’uomo si indaga per omicidio. Secondo la ricostruzione, nel tardo pomeriggio del 17 settembre Rebuzzini è stato trovato in fin di vita sul ballatoio di un condominio vicino alla stazione Centrale, a Milano. Poi la corsa in ospedale, che però è stata vana: il 74enne è morto intorno alle 20. Rebuzzini, che era direttore della rivista di cultura fotografica Fotographia, presentava evidenti segni sul collo. Potrebbero essere le prove di uno strangolamento e quindi dell’omicidio dell’uomo. 🔗 Leggi su Lettera43.it

