Morti di demon slayer | il castello dell’infinito svelato

Il nuovo film di “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba”, intitolato Il Castello dellInfinito, è stato distribuito il 17 settembre, suscitando grande entusiasmo tra i fan della serie. Atteso come un capitolo cruciale per il proseguimento della saga, il film ha già stabilito record di incasso in Giappone e ha ricevuto numerosi apprezzamenti anche a livello internazionale. La narrazione si concentra sulle sfide sempre più intense affrontate dai protagonisti, con momenti di vittoria e di perdita che rendono questa produzione tra le più avvincenti e drammatiche della serie. l’arco narrativo di Infinity Castle: il più lungo e devastante. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

