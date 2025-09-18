Morte Maurizio Rebuzzini il figlio Filippo non crede nell’omicidio | mio padre non litigava con nessuno
Milano, 18 settembre 2025 - All’omicidio non ci crede proprio e pensa che la morte del padre sia dovuta a cause naturali o a un incidente. "' Mio padre era una persona buona, gli volevano tutti bene, non era uno che litigava. Conoscendolo, è remotissima la possibilità che qualcuno possa avergli fatto del male''. Lo dice Filippo RebuzzinI, figlio del critico fotografico Maurizio, morto a Milano in circostanze che hanno fatto aprire un'inchiesta alla Procura. Il figlio n on vuole nemmeno sentire la parola omicidio e pensa che la morte di suo padre sia dovuta a cause naturali o a un incidente: " Ha operato con una grande etica e professionalità, sempre per il bene e per l'interesse culturale della fotografia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: morte - maurizio
Maurizio Federico (ISS) al GdI: "L'assoluzione dei medici sul caso della morte di Lisa è un punto di non ritorno, pronti a spingerci fino alla Corte Ue"
Omicidio di Maurizio Ansaloni a Gioia Tauro, compagna arrestata dopo due anni: aveva finto una morte naturale
Profondo cordoglio in provincia per la morte di Maurizio Zappa
Mondo dello spettacolo siciliano a lutto per la morte dell’attore Maurizio Bologna, avvenuta ieri, improvvisamente, a causa di un malore. Decine i messaggi di cordoglio di altri attori e amici - facebook.com Vai su Facebook
Morte Maurizio Rebuzzini, il figlio Filippo non crede nell’omicidio: mio padre non litigava con nessuno; Maurizio Rebuzzini morto a Milano, indagini per omicidio sul fotografo 74enne ex docente alla Cattolica; Morto a Milano il fotografo Maurizio Rebuzzini: possibile omicidio.
Morte Maurizio Rebuzzini, il figlio Filippo non crede nell’omicidio: mio padre non litigava con nessuno - “Conoscendolo, è remotissima la possibilità che qualcuno possa avergli fatto del male. Scrive msn.com
Maurizio Rebuzzini morto a Milano, indagini per omicidio sul fotografo 74enne ex docente alla Cattolica - Indagini in corso per omicidio sulla morte di Maurizio Rebuzzini, fotografo ed ex professore 74enne trovato in fin di vita dal figlio davanti lo studio ... Segnala virgilio.it