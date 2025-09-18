Morte Maurizio Rebuzzini il figlio Filippo non crede nell’omicidio | mio padre non litigava con nessuno

Milano, 18 settembre 2025 - All’omicidio non ci crede proprio e pensa che la morte del padre sia dovuta a cause naturali o a un incidente. "' Mio padre era una persona buona, gli volevano tutti bene, non era uno che litigava. Conoscendolo, è remotissima la possibilità che qualcuno possa avergli fatto del male''. Lo dice Filippo RebuzzinI, figlio del critico fotografico Maurizio, morto a Milano in circostanze che hanno fatto aprire un'inchiesta alla Procura. Il figlio n on vuole nemmeno sentire la parola omicidio e pensa che la morte di suo padre sia dovuta a cause naturali o a un incidente: " Ha operato con una grande etica e professionalità, sempre per il bene e per l'interesse culturale della fotografia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

