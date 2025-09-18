Morte del critico fotografico Maurizio Rebuzzini a Milano | indagini per omicidio

Maurizio Rebuzzini, 74 anni, noto critico fotografico e curatore di riviste specializzate, è stato trovato ieri sera, 17 settembre, in fin di vita dal figlio. L'uomo giaceva sul ballatoio al piano terra dello studio in cui lavorava, nei pressi della Stazione Centrale di Milano. Le prime ipotesi. Trasportato d'urgenza in ospedale, Rebuzzini è deceduto poco dopo. L'ipotesi al momento più accreditata è quella dello strangolamento, supportata dalla presenza di una ferita alla gola. Le indagini. Il pubblico ministero ha già disposto l'autopsia per chiarire le cause del decesso.

morte del critico fotografico maurizio rebuzzini a milano indagini per omicidio

