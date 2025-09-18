Moros Protocol Recensione | il roguelite FPS che trasforma lo spazio in un incubo

Moros Protocol non è un semplice sparatutto, ma un viaggio all’interno di un relitto spaziale che diventa metafora della mente frammentata del protagonista. L’Orpheus non è solo il teatro dell’azione, è un organismo vivo che scricchiola, si muove, sembra reagire alla presenza del giocatore. Ogni corridoio è carico di tensione e ogni stanza appare costruita per generare inquietudine, con un design che unisce elementi studiati a mano e procedurali. La narrativa, volutamente frammentaria, si insinua più con sensazioni che con spiegazioni: frammenti di registrazioni, messaggi criptici e quella voce che accompagna il giocatore fungono da unico filo conduttore. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

