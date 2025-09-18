Morbide pieghe, tessuti avvolgenti e strutture decise: le gonne per l’ AI 2025-26 raccontano una femminilità in continua evoluzione, tra eleganza e forza visiva. Ecco i modelli di tendenza delle sfilate. Saint Laurent punta sulla classica gonna a matita per un’eleganza decisa, mentre Dior sceglie il pizzo per un effetto delicato e femminile. Bally propone versioni a quadri dall’animo preppy, Blumarine aggiunge dettagli furry per un tocco giocoso, e Dolce&Gabbana rilancia la mini in chiave audace. Tod’s opta per modelli in maglia, comodi ma strutturati, mentre Coperni sperimenta con trasparenze calibrate. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Morbide pieghe, tessuti avvolgenti e strutture decise: le gonne per l’A/I 2025-26 raccontano una femminilità in continua evoluzione, tra eleganza e forza visiva.