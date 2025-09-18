Montoro assemblea provinciale M5S | confronto e partecipazione per il futuro dell’Irpinia
A Montoro si è svolta l’assemblea provinciale del Movimento 5 Stelle, un importante momento di confronto e partecipazione che ha visto la presenza del coordinatore regionale Salvatore Micillo e del consigliere regionale Vincenzo Ciampi, insieme ai gruppi territoriali irpini e agli attivisti.Focus. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: montoro - assemblea
MoVimento 5 Stelle Campania MoVimento 5 Stelle #montoro #assemblea #montoro Sarà un'occasione importante di ascolto e confronto con il territorio per contribuire insieme alla costruzione di un progetto politico forte e condiviso. - facebook.com Vai su Facebook
Montoro, assemblea provinciale M5S: confronto e partecipazione per il futuro dell’Irpinia.
A Civitavecchia la prima assemblea provinciale M5S Roma Nord - Sabato prossimo alle 17 si terrà la Prima Assemblea Provinciale M5S Roma Nord presso l’Arena Pincio via Santa Fermina, 14 a Civitavecchia. Come scrive trcgiornale.it
M5s, sabato a Civitavecchia la prima assemblea provinciale - CIVITAVECCHIA – Sarà Civitavecchia ad ospitare, sabato prossimo 20 settembre alle 17, la prima assemblea provinciale M5S Roma Nord, presso l'Arena Pincio via Santa Fermina. civonline.it scrive