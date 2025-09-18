Montemaggiore Belsito in festa per il Santissimo Crocifisso

La Festa del Santissimo Crocifisso a Montemaggiore Belsito. La comunità di Montemaggiore Belsito ha celebrato con grande devozione e partecipazione la tradizionale festa del Santissimo Crocifisso, che si è svolta nei giorni del 13, 14 e 15 settembre. La comunità di Montemaggiore Belsito ha. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: montemaggiore - belsito

Motori, tutto pronto a Montemaggiore Belsito per il terzo Autoslalom

Montemaggiore Belsito, la terza edizione dell'Autoslalom sarà dedicata alla memoria di Antonio Mesi

Montemaggiore Belsito, tutto pronto per la notte bianca tra dj set e artigianato

Montemaggiore Belsito, Palermo #883 #experience #timeout #tribute #maxpezzali #montemaggiorebelsito #palermo #concerto - facebook.com Vai su Facebook

Montemaggiore Belsito in festa per il Santissimo Crocifisso; Montemaggiore Belsito celebra il Santissimo Crocifisso: sfilata equestre per le vie del paese; Festa di San Giuseppe, le tavolate dei virgineddi a Montemaggiore Belsito.

Corsa e devozione, a Montemaggiore il trionfo di Zouhir Sahran al 47° Trofeo Santissimo Crocifisso - Una gara avvincente, con epilogo per nulla scontato, ha suggellato i 400 anni del ritrovamento del santissimo crocifisso, unendo il fascino della corsa alla devozione e alla storia del borgo madonita. Lo riporta palermotoday.it

Montemaggiore Belsito: Zouhir Sahran Trionfa al 47° Trofeo SS. Crocifisso - Crocifisso, disputato ieri pomeriggio nel cuore del pittoresco borgo madonita, ha celebrato una tradizione che si rinnova da quasi mezzo secolo, offrendo al pubblico una competizione ... esperonews.it scrive