Montecitorio approva la riforma della giustizia tra scintille in Aula

La riforma della giustizia ha superato l’esame di Monte­citorio con un voto netto, ma il clima in Aula è stato tutt’altro che disteso. Il provvedimento che ridisegna carriere dei magistrati e criteri di nomina del Csm ora passa al Senato, dopo aver incassato 243 consensi e 109 contrari. Il via libera di Montecitorio Il dispositivo . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Montecitorio approva la riforma della giustizia tra scintille in Aula

In questa notizia si parla di: montecitorio - approva

DIRETTA | Question time con ministri Ciriani, Calderoli, Zangrillo, Roccella a Montecitorio #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

La Camera ha approvato i disegni di legge di ratifiche internazionali. #OpenCamera - X Vai su X

Riforma della giustizia, via libera alla Camera: le novità e cosa cambia con la separazione delle carriere; Carriere dei giudici, la destra verso il terzo sì alla Camera; Riforma della giustizia, c'è il terzo via libera. Morrone (Lega): Luce in fondo al tunnel. Tassinari (Forza Italia): Risultato storico voluto da Berlusconi.

Riforma giustizia, via libera della Camera con 243 voti a favore. Applausi in aula - La maggioranza assoluta, che è stata raggiunta, è sufficiente al proseguimento dell'iter della riforma costituzionale che ora attende l'ultimo ok da Palazzo Madama ... Riporta quotidiano.net

Riforma della giustizia, via libera alla Camera: le novità e cosa cambia con la separazione delle carriere - Con 243 sì e 109 no la Camera ha dato il via libera, in terza lettura, al ddl sulla riforma della giustizia che contiene la separazione ... Secondo fanpage.it