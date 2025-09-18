Monte Trebbio il ripristino I lavori dureranno 9 mesi
Sono iniziati i lavori di ripristino e messa in sicurezza delle strade provinciali colpite dall’alluvione. Un investimento di 65 milioni di euro, finanziato in gran parte con fondi Pnrr con ordinanze commissariali e risorse del Commissario straordinario alla ricostruzione. Per quanto riguarda Modigliana, paese delle frane, dopo l’intervento già avviato sulla SP 129 Modigliana-Rocca San Casciano per un importo di 5,8 milioni, ora è la volta della strada provinciale 21 del Trebbio, colpita da dissesti e movimenti franosi conseguenza delle alluvioni di maggio 2023. L’intervento di 3 milioni prevede una durata lavori di 9 mesi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
