monte trebbio il ripristino i lavori dureranno 9 mesi

Sono iniziati i lavori di ripristino e messa in sicurezza delle strade provinciali colpite dall’alluvione. Un investimento di 65 milioni di euro, finanziato in gran parte con fondi Pnrr con ordinanze commissariali e risorse del Commissario straordinario alla ricostruzione. Per quanto riguarda Modigliana, paese delle frane, dopo l’intervento già avviato sulla SP 129 Modigliana-Rocca San Casciano per un importo di 5,8 milioni, ora è la volta della strada provinciale 21 del Trebbio, colpita da dissesti e movimenti franosi conseguenza delle alluvioni di maggio 2023. L’intervento di 3 milioni prevede una durata lavori di 9 mesi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

