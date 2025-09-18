Monte Pisano e Piana di Pisa nasce il nuovo Distretto Rurale

PISA – È ufficiale: la Regione Toscana ha riconosciuto il Distretto Rurale del Monte Pisano e della Piana di Pisa. Una realtà che coinvolge i comuni di Pisa, Calci, San Giuliano Terme, Vecchiano e Vicopisano, insieme a enti, associazioni di categoria e alla Strada dell’Olio dei Monti Pisani. Il nuovo distretto si aggiunge ai dodici già attivi e sarà presto inserito nell’elenco nazionale dei Distretti del cibo, rafforzando la posizione della Toscana come modello di sviluppo sostenibile e integrato. La vicepresidente e assessora all’agricoltura ha sottolineato come questo riconoscimento dia voce a una comunità fatta di aziende agricole, piccole imprese e artigiani che sostengono l’economia locale e creano occupazione. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

