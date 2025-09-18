Monte dei Paschi | aperta era nuova a Mediobanca Nagel lascia piazzetta Cuccia

Alberto Nagel lascia. E il cda di Mediobanca, lo storico salotto buono della finanza italiana, fondato da Enrico Cuccia, si dimette insieme al ceo, con l'eccezione del consigliere Sandro Panizza, indicato nella lista di minoranza del socio Delfin. Il board ha convocato l'assemblea che il 28 ottobre rinnoverà i vertici della merchant bank in base alle indicazioni del Monte dei Paschi di Siena, nuovo socio di controllo, dopo il successo della scalata su Piazzetta Cuccia L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

monte paschi aperta eraMediobanca, parte l'era Montepaschi - La voce dell'addio imminente era già nell'aria da giorni, ma ieri sera l'ad di Mediobanca Alberto Nagel non ha potuto che tirare le logiche conclusioni e avrebbe annunciato di essere dimissionario ad ... msn.com scrive

