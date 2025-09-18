Gli ascolti Tv del mercoledì televisivo vedono in prime time su Rai1 la replica de Il commissario Montalbano con Luca Zingaretti vincere la serata con una media di 2.425.000 spettatori pari al 16.0% di share, vincendo la serata. Su Canale5 il debutto della terza stagione della serie Buongiorno, mamma! con Raoul Bova ha conquistato 2.135.000 spettatori pari al 14.7%. Su Rai3, Chi l'ha Visto? con Federica Sciarelli sigla 1.331.000 spettatori (9.4%), terzo programma più visto in prime time. Su Rai2 l'esordio della serie Occhi di gatto ha registrato 672.000 individui all'ascolto pari al 4.3%. Su Italia1, il film The Transporter con Jason Statham ha divertito 781. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Montalbano in replica batte il debutto di Raoul Bova. Non c'è storia nel duello Gratteri-Labate