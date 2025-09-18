Montalbano in replica batte il debutto di Raoul Bova Non c' è storia nel duello Gratteri-Labate
Gli ascolti Tv del mercoledì televisivo vedono in prime time su Rai1 la replica de Il commissario Montalbano con Luca Zingaretti vincere la serata con una media di 2.425.000 spettatori pari al 16.0% di share, vincendo la serata. Su Canale5 il debutto della terza stagione della serie Buongiorno, mamma! con Raoul Bova ha conquistato 2.135.000 spettatori pari al 14.7%. Su Rai3, Chi l'ha Visto? con Federica Sciarelli sigla 1.331.000 spettatori (9.4%), terzo programma più visto in prime time. Su Rai2 l'esordio della serie Occhi di gatto ha registrato 672.000 individui all'ascolto pari al 4.3%. Su Italia1, il film The Transporter con Jason Statham ha divertito 781. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: montalbano - replica
Centenario di andrea camilleri: inizia il 9 settembre la replica di montalbano
Il Commissario Montalbano – Il sorriso di Angelica: tutto quello che c’è da sapere sull’episodio in replica
Ascolti tv, Montalbano (in replica) batte La notte nel cuore
Basta l'ennesima replica di #Montalbano (16%) per battere #BuongiornoMamma3 (14,7%) che parte al flop. In access #AffariTuoi (21,2%) accorcia su #LaRuotadellaFortuna (23,6%). In sovrapposizione un soffio vista la chiusura di Canale 5 10 minuti dopo Ra - X Vai su X
Vince la replica di Montalbano, ‘Il gioco degli specchi, ma in una prima serata generalista ricchissima di opzioni fresche. Non svetta ‘Io Canto Family’, riparte a bomba ‘DiMartedì’ che travolge la Berlinguer, va bene la versione free di ‘X-Factor’ su Tv8 e la Juve - facebook.com Vai su Facebook
Gerry Scotti batte ancora Affari Tuoi di De Martino, Montalbano trionfa negli ascolti tv; Ascolti tv ieri (9 settembre): infinito Montalbano, Scotti allunga su De Martino; Rai, la rivoluzione di Tele Meloni a rischio flop: ascolti crollati.
Ascolti tv, Montalbano in replica batte il debutto di Bova. Non c'è storia nel duello Gratteri-Labate - Gli ascolti Tv del mercoledì televisivo vedono in prime time su Rai1 la replica de Il commissario Montalbano con Luca Zingaretti ... iltempo.it scrive
Montabano in replica batte Bova. Gratteri cancella Labate - Una replica di Montalbano su Rai1, alle prese con il ritorno di Raoul Bova con la fiction ‘Buon giorno Mamma’ su Canale 5, ma anche Ajax- Da msn.com