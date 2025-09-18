Montagna 4.0 FUTURe ALPS via all’edizione 2025 | giovani e imprese per l’innovazione alpina
Si aprirà con due giornate formative, il 30 settembre a Sondrio e il 7 ottobre ad Aosta, l’edizione 2025 di “Montagna 4.0 FUTURe ALPS”, il progetto promosso dalla Società Economica Valtellinese (SEV) e sostenuto dalla Provincia di Sondrio con i coinvolgimento di numerose realtà alpine, dal Friuli. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
In questa notizia si parla di: montagna - future
Viaggio alla scoperta del cambiamento: il presente, frutto della vendemmia in corso, unico e irripetibile, destinato a trasformarsi in ciò che si ritrova stappando una bottiglia di bollicine di montagna. Degustazione dei mosti in fermentazione, future basi del Trent - facebook.com Vai su Facebook
Volontari cercasi per studio in montagna: 4 settimane in rifugio con vitto, alloggio e rimborso; Il futuro delle terre alte. Si parla di giovani e imprese con Crédit Agricole Italia.
'Montagna 4.0 Futurealps', evento formativo per 90 studenti - Novanta giovani parteciperanno venerdì 27 settembre al primo evento formativo nell'ambito del progetto 'Montagna 4. Lo riporta ansa.it
Vivere in montagna. Tante idee giovani con Future Alps e la Sev - Un’ondata di innovazione ha trascinato il Teatro Sociale di Sondrio per l’evento clou di Montagna 4. Riporta ilgiorno.it