Monica Setta e lo scoop a Storie di donne al bivio weekend | il video inedito del matrimonio
Grande ripartenza per Monica Setta, la giornalista e conduttrice Rai che conduce "Storie di donne al bivio". E nella puntata di sabato, secondo rumors che sono giunti alle nostre orecchie, si parlerà di Alma Manera e del direttore di Rai sport Paolo Petrecca:i due si sono sposati l'11 settembre scorso. Nella puntata di "Storie di donne al bivio weekend" e Monica Setta - alle 15. 30 su Rai 2 - racconterà quelle nozze con un video in esclusiva. Bouquet di fiori per Alma che rivelerà il primo bacio con Petrecca e il veloce viaggio di nozze alle terme di 48 ore. "Io e Paolo ci siamo innamorati improvvisamente e in meno di un anno ci siamo sposati", confida la Manera a Monica Setta. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: monica - setta
Tra Monica Setta e Francesca Manzini è guerra aperta: avete visto cosa è successo?
“Se non la smette, dovrò procedere a querelare Francesca Manzini per diffamazione”: Monica Setta prende posizione dopo le parole dell’imitatrice
Giulia Vecchio: “Per imitare la Carlucci sono andata in crisi, non volevo imitare Monica Setta”
Politica, spettacolo, cultura, attualità: i grandi protagonisti si raccontano senza filtri. Famiglia, carriera, figli, amori… e quei bivi che segnano il destino. “Storie al Bivio Weekend” condotto da Monica Setta sabato alle 15.35 su #Rai2 - facebook.com Vai su Facebook
Una nuova stagione di storie di donne e di uomini al bivio. Monica Setta ha firmato un contratto di esclusiva con la Rai che la vedrà impegnata con i suoi programmi su Rai 1, Rai 2, Rai Italia e Radio 1. #StorieAlBivioWeekend #UnoMattinaInFamiglia - X Vai su X
Storie al bivio Show con Monica Setta, da stasera in tv: anticipazioni e ospiti; Monica Setta, super-promozione (estiva) per Storie di donne al bivio. Ma scatta la stoccata contro la Gialappa’s; TV: Monica Setta rilancia con «Storie al Bivio Show» |.
Storie al Bivio Show, l’esperimento di Monica Setta su Rai2: quando inizia - Monica Setta, volto familiare della tv, sembra aver imboccato una nuova strada, meno seriosa e più aperta all’ironia, ... Riporta dilei.it
Storie al Bivio Show, ultima puntata 1 luglio 2025/ Diretta e ospiti: Monica Setta chiude con tre coppie vip - Diretta Storie al Bivio Show, ultima puntata questa sera 1 luglio 2025: tutti gli ospiti del programma di Monica Setta da Alex Belli a Carmen Russo Anticipazioni Storie al Bivio Show di Monica Setta: ... Scrive ilsussidiario.net