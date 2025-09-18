La Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi di Arezzo, parte del patrimonio di Intesa Sanpaolo, inaugura la mostra , visitabile dal 18 settembre 2025 all’11 gennaio 2026. Curata da Franca Maria Vanni, consulente della Sezione Numismatica della Fondazione Ivan Bruschi, l’esposizione offre al pubblico l’occasione unica di ammirare per la prima volta una parte importante della collezione di monete metalliche della Fondazione e una preziosa selezione di cartamoneta di proprietà di Intesa Sanpaolo, custodita presso la Casa Museo. Il percorso espositivo invita a un vero e proprio viaggio attraverso la storia e la cultura di diversi Paesi, europei ed extraeuropei. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Monete dal mondo. Tesori dalle Collezioni Bruschi e Bistoni