Monete dal mondo Dalle Collezioni Bruschi e Bistoni alla Casa Museo

Arezzo, 18 settembre 2025 – La Casa Museo dell'Antiquariato Ivan Bruschi di Arezzo, parte del patrimonio di Intesa Sanpaolo, presenta la mostra Monete dal mondo. Dalle Collezioni Bruschi e Bistoni aperta dal 18 settembre 2025 all'11 gennaio 2026. L'esposizione, a cura di Franca Maria Vanni, consulente della Sezione Numismatica della Fondazione Ivan Bruschi, offre l'opportunità di scoprire per la prima volta una parte significativa della collezione di monete metalliche della Fondazione Ivan Bruschi e una selezione di esemplari di cartamoneta di proprietà di Intesa Sanpaolo, conservati presso la Casa Museo Ivan Bruschi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - «Monete dal mondo. Dalle Collezioni Bruschi e Bistoni» alla Casa Museo

In questa notizia si parla di: monete - mondo

La Crescita delle Monete Virtuali nel Mondo di TikTok

Dragon Ball festeggia i suoi 40 anni con un’iniziativa che sta già facendo impazzire i fan in tutto il mondo. Non parliamo di gadget qualsiasi, ma di monete ufficiali realizzate dalla Zecca giapponese, in due set che promettono di diventare pezzi da collezione a - facebook.com Vai su Facebook

«Monete dal mondo. Dalle Collezioni Bruschi e Bistoni» alla Casa Museo; Alla CASA MUSEO IVAN BRUSCHI la mostra MONETE DAL MONDO; Monete dal Mondo a cura di Franca M. Vanni.

Sabato 1° giugno la conferenza “Monete e banconote dalle Collezioni Bruschi e Bistoni. Un tesoro da scoprire” - Arezzo, 29 maggio 2024 – La Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi in occasione del fine settimana di Fiera Antiquaria offre sabato 1° giugno alle 11, con ingresso libero per appassionati e turisti ... Riporta lanazione.it

Nascosta per un secolo, la collezione di monete più costosa al mondo verrà messa all’asta: quanto vale - Ora le preziosissime monete del magnate danese Lars Emil Bruun potranno finalmente essere messe all’asta. Secondo fanpage.it