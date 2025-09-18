Mondiali volley maschile l’Italia non sbaglia e si qualifica agli ottavi | battuta nettamente l’Ucraina

L’Italia della pallavolo maschile si è qualificata agli ottavi di finale del mondiale in corso nelle Filippine. Dopo la sconfitta al tie break contro il Belgio era fondamentale vincere contro l’Ucraina e la nazionale di Fefè De Giorgi lo ha fatto. Un 3-0 netto, con gli azzurri che hanno portato a casa il successo agevolmente con i parziali di 25-21, 25-22, 25-18 in circa un’ora e mezza di partita. Visto il secondo posto ottenuto nel girone F, domenica 21 settembre, l’Italia sfiderà l’Argentina agli ottavi di finale a orario da definire (o alle 9:30 o alle 14). Nel primo set era stata un’Italia non bellissima, fallosa e sprecona come contro il Belgio, che però ha comunque portato a casa la vittoria del set. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

