Mondiali volley Italia-Ucraina 3-0 | con fatica azzurri agli ottavi ora la sfida con l’Argentina
A Quezon City la Nazionale di De Giorgi prende il largo solo nel terzo set con Michieletto, Bottolo e Gargiulo ma cancella il ko con il Belgio e passa da seconda alla fase successiva. Domenica 21 lo scontro con i sudamericani di De Cecco. 🔗 Leggi su Lastampa.it
