Mondiali volley gli azzurri arrivano agli ottavi | Ucraina ko in 3 set

E’ via ai festeggiamenti in quel delle Filippine, dove a Manila la Nazionale di volley maschile ha stravinto 3-0 la partita dentro o fuori con l’Ucraina, rimanendo così in corsa nel Mondiale. Gli azzurri nelle mani di Fefé De Giorgi scenderanno di nuovo in campo domenica 21 settembre contro l’Argentina che ha scardinato la Francia . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Mondiali volley, gli azzurri arrivano agli ottavi: Ucraina ko in 3 set

In questa notizia si parla di: mondiali - volley

