Mondiali pallavolo oggi Italia-Ucraina | orario e dove vederla

(Adnkronos) – L'Italia torna in campo ai Mondiali di pallavolo 2025. Oggi, giovedì 18 settembre, l'Italvolley del ct Ferdinando De Giorgi affronta l'Ucraina – in diretta tv, in chiaro, e streaming – nella terza partita della manifestazione. Nelle Filippine, gli azzurri hanno battuto all'esordio l'Algeria con un netto 3-0, perdendo poi con il Belgio 3-2. . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: mondiali - pallavolo

Mondiali di Pallavolo 2025, Italia-Slovacchia: dove vederlo in tv, in chiaro, e in streaming

Due giocatrici del Vietnam femminile di pallavolo sospese dopo il test di genere: caos ai Mondiali U21

Mondiali Pallavolo U21 femminili: Italia in finale battendo il Brasile

Dopo il netto successo all'esordio contro l'Algeria, prima sconfitta per l'Italia ai mondiali di pallavolo maschile in corso nelle Filippine. Gli azzurri sono stati battuti 2-3 (23-25, 20-25, 25-22, 25-21 13-15) dal Belgio. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Italia-Belgio oggi, Mondiali pallavolo 2025. Orario e dove vederla in tv in chiaro - X Vai su X

Mondiali volley, l'Italia fallisce la rimonta: il Belgio vince 3-2; Italia ko al tie-break, il Belgio vince 3-2; Italia-Belgio ai Mondiali di pallavolo: orario e dove vederla in tv (in chiaro).

Italia-Ucraina oggi ai Mondiali di pallavolo maschile, orario e dove vederla in tv e streaming - La terza partita dell’Italia dei Mondiali di volley 2025 sarà contro l'Ucraina e si potrà seguire in diretta in chiaro su Rai 2: sarà visibile anche ... Da fanpage.it

Italia-Belgio, Mondiali pallavolo maschile 2025: a che ora e dove vederla gratis in diretta - Secondo match nella rassegna iridata a Manila per la nazionale di Fefè De Giorgi, campione del mondo in carica con la nazionale belga, in testa al gruppo F, proprio con gli azzurri ... Secondo today.it