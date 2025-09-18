Mondiali Pallavolo maschile 2025 l’Italia batte l’Ucraina e va agli ottavi

L’ Italia ritrova, grinta, carattere e concentrazione e supera per 3-0 l’Ucraina a Quezon nell’ultima giornata della fase a gironi dei Mondiali di volley nelle Filippine conquistando così l’accesso agli ottavi. Per gli azzurri di De Giorgi era necessario vincere dopo il ko subito due giorni fa contro il Belgio e la squadra non si è fatta prendere dall’ansia mostrandosi subito aggressiva: 25-21 25-22 25-18 i parziali. L’Italia agli ottavi se la vedrà domenica con l’Argentina che a sorpresa ha eliminato la Francia. Michieletto: “Contro Argentina sarà sfida punto a punto “. “Ora abbiamo ingranato, abbiamo un ottavo molto difficile. 🔗 Leggi su Lapresse.it

