ABBONATI A DAYITALIANEWS Vittoria decisiva a Quezon. L’ Italia di Ferdinando De Giorgi torna a brillare nei Mondiali di volley nelle Filippine, superando l’ Ucraina con un netto 3-0 nell’ultima giornata della fase a gironi disputata a Quezon. Una prova di carattere, grinta e concentrazione che ha garantito agli azzurri il pass per gli ottavi di finale. La risposta dopo il ko con il Belgio. Dopo la sconfitta subita due giorni fa contro il Belgio, gli azzurri erano obbligati a vincere per non rischiare l’eliminazione anticipata. La squadra non si è lasciata sopraffare dalla pressione e ha imposto subito il proprio gioco, mostrando aggressività e determinazione. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Mondiali Pallavolo Maschile 2025: Italia agli Ottavi dopo il successo sull’Ucraina