Mondiali Militari Siviglia 2025 – Oro per la sciabola femminile Mancini in finale nel fioretto

Le azzurre Gregorio, Gargano, Fusetti e Borrelli conquistano il primo titolo della rassegna. Camilla Mancini vola in finale nel fioretto femminile, Piatti quarto nella spada. Italia ancora protagonista ai Mondiali Militari 2025. Nella seconda giornata di gare è arrivata la medaglia d'oro per la squadra di sciabola femminile, formata da Rossella Gregorio, Rebecca Gargano, Carlotta Fusetti ed Elisabetta Borrelli, che in finale ha superato la Polonia 45-43 dopo aver battuto in semifinale l'Ucraina all'ultima stoccata (45-44).