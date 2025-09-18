Mondiali di volley super Bottolo spinge l' Italia agli ottavi Domenica c' è l' Argentina

Gazzetta.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La squadra di De Giorgi vince 3-0 ma la partita è molto tirata nei primi due set. Ora la sfida contro i sudamericani che hanno eliminato la Francia detentrice del titolo olimpico. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

