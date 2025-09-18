Mondiali di Volley Maschile l’Italia batte l’Ucraina e stacca il pass per gli ottavi di finale

Quezon City, 18 settembre 2025 – Si prende gli ottavi di finale l’Italia Maschile di Coach De Giorgi ai Mondiali di Volley Maschile, in svolgimento nelle Filippine. Gli Azzurri battono l’Ucraina per 3-0 (25-21, 25,22, 25-18) e chiudono al secondo posto, della fase dei preliminari, del Gruppo F. Il prossimo match con l’Argentina, per i quarti di finale. (Fonte Adnkronos) Foto Federazione Italiana PallavoloFacebook ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: mondiali - volley

