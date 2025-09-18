Mondiali di Tokyo Palmisano e Fortunato guidano l’Italia | In gara per dare il massimo

La campionessa olimpica prepara la 20 km dopo l’argento nella 35, Fortunato guarda con fiducia alla prova maschile. In pista anche Patta e Melluzzo nella 4×100. La sesta giornata dei Mondiali di atletica si apre a Casa Atletica Italiana con le parole dei protagonisti azzurri attesi in gara sabato. A parlare sono stati i marciatori Antonella Palmisano e Francesco Fortunato, insieme agli staffettisti Lorenzo Patta e Matteo Melluzzo, pronti a dare battaglia rispettivamente sulla 20 km di marcia e nella 4×100. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it