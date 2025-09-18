Mondiali di Tokyo Battocletti in finale nei 5000
L’azzurra chiude seconda in batteria in 14:46.36 e sabato correrà per una nuova medaglia. Pernici firma il record italiano U23 negli 800 ma resta fuori di un soffio. Dopo l’argento nei 10.000, Nadia Battocletti continua a brillare ai Mondiali di atletica di Tokyo. L’azzurra si è qualificata alla finale dei 5000 metri, piazzandosi al secondo posto nella sua batteria con il tempo di 14:46.36, alle spalle della campionessa olimpica keniana Beatrice Chebet (14:45.59). Per la trentina appuntamento fissato a sabato, contro un parterre di altissimo livello. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it
