Mondiali di Tokyo Battocletti in finale nei 5000

L'azzurra chiude seconda in batteria in 14:46.36 e sabato correrà per una nuova medaglia. Pernici firma il record italiano U23 negli 800 ma resta fuori di un soffio. Dopo l'argento nei 10.000, Nadia Battocletti continua a brillare ai Mondiali di atletica di Tokyo. L'azzurra si è qualificata alla finale dei 5000 metri, piazzandosi al secondo posto nella sua batteria con il tempo di 14:46.36, alle spalle della campionessa olimpica keniana Beatrice Chebet (14:45.59). Per la trentina appuntamento fissato a sabato, contro un parterre di altissimo livello.