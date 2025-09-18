Mondiali di pallavolo l' Italvolley maschile di Fefè De Giorgi è agli ottavi | Ucraina travolta 3-0

Oggi, giovedì 18 settembre, gli azzurri hanno battuto 3-0 l'Ucraina (25-21 25-22 25-18) nell'ultima sfida del girone F e conquistato il passaggio alla fase a eliminazione diretta. In precedenza aveva conquistato la vittoria all'Esordio sull'Algeria (3-0) e si erano arresi al tie-break contro il. 🔗 Leggi su Today.it