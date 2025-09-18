Mondiali di pallavolo l' Italvolley maschile di Fefè De Giorgi è agli ottavi | Ucraina travolta 3-0
Oggi, giovedì 18 settembre, gli azzurri hanno battuto 3-0 l'Ucraina (25-21 25-22 25-18) nell'ultima sfida del girone F e conquistato il passaggio alla fase a eliminazione diretta. In precedenza aveva conquistato la vittoria all'Esordio sull'Algeria (3-0) e si erano arresi al tie-break contro il. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: mondiali - pallavolo
Mondiali di Pallavolo 2025, Italia-Slovacchia: dove vederlo in tv, in chiaro, e in streaming
Due giocatrici del Vietnam femminile di pallavolo sospese dopo il test di genere: caos ai Mondiali U21
Mondiali Pallavolo U21 femminili: Italia in finale battendo il Brasile
Mondiali pallavolo, oggi Italia-Ucraina: orario e dove vederla Link articolo nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook
Italia-Ucraina oggi, Mondiali pallavolo 2025. Orario e dove vederla in tv in chiaro - X Vai su X
Mondiali volley, Italia-Ucraina 2-0. Gli azzurri avanti di due set (25-21 25-22); Risultati Italia - Ucraina di Volley maschile ai Mondiali 2025: com'è andata la partita · Pallavolo uomini; L'Italia è agli ottavi: Ucraina battuta 3-0.
Italia-Ucraina oggi ai Mondiali di pallavolo maschile 2025: a che ora e dove vederla gratis in diretta - Partita decisiva per la nazionale di Fefè De Giorgi che dopo la vittoria all'esordio con l'Algeria e la sconfitta con il Belgio al tie- Da today.it
LIVE Mondiali Volley: Italia-Ucraina alle 15.30. Gli Azzurri si giocano gli ottavi - prima ai campionati europei 2005, poi al Torneo di qualificazione Olimpica 2023 e fine durante la ... Scrive gazzetta.it