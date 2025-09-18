Mondiali di Nuoto Paralimpico 2025 tutto pronto a Singapore | 31 gli Azzurri convocati

Roma – E’ tutto pronto a Singapore per i Mondiali di Nuoto Paralimpico 2025, che vedranno protagoniste le più nazioni del globo, insieme all’Italia dei successi. La competizione si svolgerà dal 21 al 27 settembre. Sono 31 gli Azzurri convocati. Le parole del Presidente Finp Franco Riccobello, come riporta finp.it: “Cari Atleti, Tecnici e Componenti della Delegazione, quest’anno non potrò essere al vostro fianco a Singapore, come avrei desiderato con tutto il cuore. I motivi sono noti a tutti: la mia famiglia ha bisogno di me in un momento molto delicato. Ma la mia mente e il mio cuore saranno con voi, ogni giorno, in ogni gara, in ogni attimo di questa avventura mondiale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it