Mondiali di Nuoto Paralimpico 2025 tutto pronto a Singapore | 31 gli Azzurri convocati
Roma – E’ tutto pronto a Singapore per i Mondiali di Nuoto Paralimpico 2025, che vedranno protagoniste le più nazioni del globo, insieme all’Italia dei successi. La competizione si svolgerà dal 21 al 27 settembre. Sono 31 gli Azzurri convocati. Le parole del Presidente Finp Franco Riccobello, come riporta finp.it: “Cari Atleti, Tecnici e Componenti della Delegazione, quest’anno non potrò essere al vostro fianco a Singapore, come avrei desiderato con tutto il cuore. I motivi sono noti a tutti: la mia famiglia ha bisogno di me in un momento molto delicato. Ma la mia mente e il mio cuore saranno con voi, ogni giorno, in ogni gara, in ogni attimo di questa avventura mondiale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
In questa notizia si parla di: mondiali - nuoto
Mondiali di Nuoto di Fondo, Taddeucci: “L’argento corona la mia carriera. La gara è stata difficile”
Mondiali di Nuoto, 34 Azzurri per la competizione iridata di Singapore: dal 27 luglio in gara
Nuoto di fondo, cambia il programma di gare ai Mondiali 2025 di Singapore
Campionati Mondiali Di Nuoto Paralimpico: La Squadra Azzurra Verso Singapore - X Vai su X
POLHA-VARESE & NUOTO PARALIMPICO! IN PARTENZA PER I MONDIALI 2025 Di SINGAPORE !! Eccoli qua tutti sorridenti i nostri 6 atleti convocati per i campionati del mondo, con i loro “accompagnatori” Albe - facebook.com Vai su Facebook
Mondiali di Nuoto Paralimpico 2025, tutto pronto a Singapore: 31 gli Azzurri convocati; Manuel Bortuzzo ai Mondiali di nuoto Paralimpico 2025: programma, calendario e dove vedere la gara in diretta; Mondiali Paralimpici Di Singapore 2025: Pubblicate Le Entry List-L’Italia Senza Staffette.
Manuel Bortuzzo ai Mondiali di nuoto Paralimpico 2025: programma, calendario e dove vedere la gara in diretta - Il bronzo Paralimpico di Parigi 2024 vuole stupire anche nella rassegna iridata di Singapore. Da olympics.com
Mondiali nuoto, Barlaam scalda i motori: "Proverò a migliorarmi" - Dopo i sei ori di Manchester 2023, il campione paralimpico punta a stupire ancora. Scrive gazzetta.it