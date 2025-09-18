Mondiali di Ciclismo 2025 gli Azzurri convocati per il Ruanda | dal 21 settembre in gara
Roma – Tornano gli Azzurri del Ciclismo in gara e lo fanno ai prossimi Mondiali, che per la prima volta nella storia si svolgeranno nel Continente Africano. Sarà il Ruanda ad ospitare la competizione, nella città di Kigali. Il programma delle gare si svolgerà dal 21 al 28 settembre. I Convocati Azzurri e il programma – Fonte agcconi.it. STRADA Uomini élite Marco Frigo Giulio Pellizzari Fausto Masnada Mattia Cattaneo Lorenzo Fortunato Andrea Bagioli Giulio Ciccone Matteo Sobrero Donne élite Elisa Longo Borghini Silvia Persico Barbara Malcotti Monica Trinca Colonel Francesca Barale Eleonora Camilla Gasparrini Soraya Paladin Cronometro Uomini élite Matteo Sobrero Mattia Cattaneo Donne élite Soraya Paladin Monica Trinca Colonel Team time trial mixed relay Mattia Cattaneo, Marco Frigo, Matteo Sobrero Monica Trinca Colonel, Soraya Paladin, Federica Venturelli Programma Domenica 21 settembre Cronometro, élite donne dalle 10:10 (31,2 km) Cronometro, élite uomini dalle 13:45 (40,6 km) Mercoledì 24 settembre Cronometro, mixed team relay dalle 12:30 (41,8 km) Sabato 27 settembre Prova in linea, élite donne dalle 12:05 (164,6 km) Domenica 28 settembre Prova in linea, élite uomini dalle 09:45 (267,5 km) Foto Massimo Fulgenzi- Sprint Cycling Agency ilfaroonline. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
In questa notizia si parla di: mondiali - ciclismo
Montecatini piange Dal Porto, fatale un malore all’Elba. Grazie a lui arrivarono i Mondiali di ciclismo
Quattro bergamaschi (più uno) ai Mondiali di ciclismo in Rwanda
Iniziano i forfait di lusso verso i Mondiali di ciclismo in Rwanda? Il primo dovrebbe essere Wout van Aert
Si avvicina l’inizio dei #Mondiali di #ciclismo 2025, in calendario tra il 21 e il 28 settembre a #Kigali, in #Ruanda. Mai prima d’ora l’evento si era tenuto su suolo africano, e al netto delle difficoltà logistiche e organizzative le sfide non mancheranno. Ad affrontar - facebook.com Vai su Facebook
Ciclismo, tutti i convocati dell’Italia per i Mondiali di ciclismo 2025: dagli juniores agli Elite - - X Vai su X
Calendario e azzurri in gara ai Mondiali in Ruanda; Mondiali di Ciclismo 2025, gli Azzurri convocati per il Ruanda: dal 21 settembre in gara; MONDIALI 2025. GANNA: «SONO VENUTO A PORTARE IL MIO SOSTEGNO AGLI AZZURRI E... CI VEDIAMO AGLI EUROPEI».
Ciclismo, i convocati dell’Italia per i Mondiali 2025: Giulio Ciccone capitano, c’è Pellizzari. Doppio impegno per due corridori - La Federazione Ciclistica Italiana ha ufficializzato le convocazioni per i Campionati Mondiali su strada 2025, in programma dal 21 al 28 settembre in ... Riporta oasport.it
Mondiali di Ciclismo su strada 2025: i convocati Italia per il Ruanda (Kigali) - Presentate ufficialmente le squadre di azzurre e azzurri per i Mondiali di ciclismo in programma in Africa, in Ruanda, dal 21 al 28 settembre. Scrive sport.sky.it