Mondiali di Ciclismo 2025 gli Azzurri convocati per il Ruanda | dal 21 settembre in gara

Roma – Tornano gli Azzurri del Ciclismo in gara e lo fanno ai prossimi Mondiali, che per la prima volta nella storia si svolgeranno nel Continente Africano. Sarà il Ruanda ad ospitare la competizione, nella città di Kigali. Il programma delle gare si svolgerà dal 21 al 28 settembre. I Convocati Azzurri e il programma – Fonte agcconi.it. STRADA Uomini élite Marco Frigo Giulio Pellizzari Fausto Masnada Mattia Cattaneo Lorenzo Fortunato Andrea Bagioli Giulio Ciccone Matteo Sobrero Donne élite Elisa Longo Borghini Silvia Persico Barbara Malcotti Monica Trinca Colonel Francesca Barale Eleonora Camilla Gasparrini Soraya Paladin Cronometro Uomini élite Matteo Sobrero Mattia Cattaneo Donne élite Soraya Paladin Monica Trinca Colonel Team time trial mixed relay Mattia Cattaneo, Marco Frigo, Matteo Sobrero Monica Trinca Colonel, Soraya Paladin, Federica Venturelli Programma Domenica 21 settembre Cronometro, élite donne dalle 10:10 (31,2 km) Cronometro, élite uomini dalle 13:45 (40,6 km) Mercoledì 24 settembre Cronometro, mixed team relay dalle 12:30 (41,8 km) Sabato 27 settembre Prova in linea, élite donne dalle 12:05 (164,6 km) Domenica 28 settembre Prova in linea, élite uomini dalle 09:45 (267,5 km) Foto Massimo Fulgenzi- Sprint Cycling Agency ilfaroonline. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it