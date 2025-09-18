Mondiali di ciclismo 2025 Evenepoel sfida Pogacar | Sarà una lotta serrata

Roma, 18 settembre 2025 - Quasi come di default, Tadej Pogacar è considerato il favoritissimo di ogni corsa a cui partecipa, ma quando si tratta di cronometro oggi il migliore al mondo è Remco Evenepoel, che ha saputo imporsi nella disciplina a dispetto di una fisico all'apparenza tutt'altro che alleato. I due rivali, per la verità tali più nelle Classiche che nei Grandi Giri, nei quali spesso il belga ha deluso finora, si sfideranno sia nella prova in linea di domenica 28 settembre che in quella contro il tempo in programma una settimana prima. Le dichiarazioni di Evenepoel. Il tracciato di quest'ultima, lungo 40,6 km, sarà piuttosto impegnativo e quindi non necessariamente idoneo soltanto agli specialisti delle cronometro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

