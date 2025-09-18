Mondiali di atletica settima giornata | Italia a caccia di medaglie con Diaz e Dallavalle poi le grandi sfide di Lyles Jackson e Bol

L’Italia si prepara a vivere una settima giornata da brividi ai Mondiali di atletica di Tokyo. Gli occhi degli appassionati saranno puntati soprattutto sulla pedana del salto triplo, dove l’azzurro Andy Díaz Hernández, campione del mondo indoor e dominatore della Diamond League, e il compagno Andrea Dallavalle, bronzo europeo, sognano insieme una medaglia che avrebbe un sapore storico. Ma il tricolore brilla anche in altre prove: nell’eptathlon debutta al Mondiale all’aperto Sveva Gerevini, primatista italiana e protagonista di un cammino in crescita che l’ha portata a sfiorare il podio iridato indoor. 🔗 Leggi su Oasport.it

