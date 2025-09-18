Mondiali di atletica | oggi Nadia Battocletti in pista sui 5000
Nella sesta giornata a Tokyo, l'azzurra sarà impegnata nelle batterie. Pernici sogna un posto in finale negli 800. In gara anche le azzurre dell'alto. Grande attesa per gli ultimi atti dei 400 maschili e femminili . 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Atletica: Mondiali, Palmisano argento nella 35 km di marcia
LIVE Atletica, Mondiali 2025 in DIRETTA: PALMISANO MERAVIGLIA D’ARGENTO! Trionfano Perez e Dunfee. Tra poco Fabbri nel peso
Medagliere Mondiali atletica 2025: Italia in quota con l’argento di Palmisano
La Stampa. . Un salto nella storia. Mattia Furlani regala all'Italia il primo oro ai Mondiali di atletica di Tokyo vincendo il lungo con 8,39, suo nuovo primato. Emozionato, ringrazia la mamma-allenatrice e lo staff: "Non ci sono parole, un bacio a tutti". A 20 anni è il
Mondiali #atletica, Furlani oro nel salto in lungo: è il primo per l'Italia
Atletica oggi in tv, Mondiali 2025: orari 18 settembre, programma, streaming, azzurri in gara - Tutto pronto giovedì 18 settembre per la sesta e quartultima giornata dei Campionati Mondiali 2025 di atletica, in corso di svolgimento a Tokyo. Come scrive oasport.it
Diretta live Mondiali di Atletica Tokyo 2025 18 settembre, Battocletti e Pernici dopo l'oro strepitoso di Furlani - Mondiali atletica Tokyo 18 settembre 2025, programma, medagliere, protagonisti di oggi dei campionati al quinto giorno: Battocletti e Pernici dopo l'oro di Furlani ... Si legge su sport.virgilio.it