Mondiali di atletica il programma di oggi | Battocletti e Pernici in gara orari e dove vedere in TV
Il programma degli italiani nella sesta giornata di gare ai Mondiali di Atletica 2025. Nadia Battocletti in batteria nei cinquemila metri, Pernici cerca la finale negli 800 metri maschili. Diretta tv, in chiaro gratis e in streaming sui canali della Rai. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: mondiali - atletica
Atletica: Mondiali, Palmisano argento nella 35 km di marcia
LIVE Atletica, Mondiali 2025 in DIRETTA: PALMISANO MERAVIGLIA D’ARGENTO! Trionfano Perez e Dunfee. Tra poco Fabbri nel peso
Medagliere Mondiali atletica 2025: Italia in quota con l’argento di Palmisano
Un salto nella storia. Mattia Furlani regala all'Italia il primo oro ai Mondiali di atletica di Tokyo vincendo il lungo con 8,39, suo nuovo primato. Emozionato, ringrazia la mamma-allenatrice e lo staff: "Non ci sono parole, un bacio a tutti". A 20 anni è il
Mondiali #atletica, Furlani oro nel salto in lungo: è il primo per l'Italia
Atletica oggi in tv, Mondiali 2025: orari finali 18 settembre, programma, streaming, azzurri in gara - Tutto pronto giovedì 18 settembre per la sesta e quartultima giornata dei Campionati Mondiali 2025 di atletica, in corso di svolgimento a Tokyo. Riporta oasport.it
A che ora i Mondiali di atletica domani: orari giovedì 18 settembre, tv, programma, streaming, italiani in gara - Giovedì 18 settembre andrà in scena la sesta giornata di gara ai Mondiali 2025 di atletica: a Tokyo (Giappone) prosegue la rassegna iridata con un ... Riporta oasport.it