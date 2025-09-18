Mondiali di atletica il programma di oggi | Battocletti e Pernici in gara orari e dove vedere in TV

Fanpage.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il programma degli italiani nella sesta giornata di gare ai Mondiali di Atletica 2025. Nadia Battocletti in batteria nei cinquemila metri, Pernici cerca la finale negli 800 metri maschili. Diretta tv, in chiaro gratis e in streaming sui canali della Rai. 🔗 Leggi su Fanpage.it

