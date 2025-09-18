Mondiali di atletica 2025 il medagliere del sesto giorno
Tokyo (Giappone), 18 settembre 2025 - La sesta giornata non porta medaglie nuove al carniere dell' Italia nei Mondiali di atletica 2025, ma la posizione in classifica del medagliere, sempre guidato dagli Stati Uniti, resta la sesta, la prima delle nazioni europee. Le medaglie assegnate giovedì 18 settembre. In realtà, la giornata odierna potrebbe essere stata solo interlocutoria per i colori azzurri, che in teoria gettano le basi per qualche risultato importante. E' innanzitutto il caso di Nadia Battocletti, che stacca il pass per la finale dei 5.000 metri: niente da fare invece per Federica Del Buono e Micol Majori. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Radio1 Rai. . #Mondiali di #Atletica a #Tokyo2025. #NadiaBattocletti, dopo l'argento nei #10.000, va in finale nei #5000. “Pretendo sempre tanto da me. Sabato sarà una gara complessa”: le sue parole, al microfono di #DanieleFortuna #Radio1 - facebook.com Vai su Facebook
