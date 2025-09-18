Bologna, 18 settembre 2025 – Giornata senza medaglie per l’Italia ai mondiali di atletica 2025. Non c’erano azzurri in finale e così bisognerà aspettare venerdì 19 settembre, quando scenderanno in pedana Dallavalle e Diaz nel triplo, per tornare a muovere il medagliere. Giovedì di Tokyo interlocutorio per i colori azzurri, tra alti e bassi. Si è confermata in grande forma Nadia Battocletti che ha superato agilmente le batterie dei 5000 metri ottenendo l’accesso alla finale senza forzare più di tanto. Eliminate invece Del Buono e Majori. Negli 800 metri femminili bene Eloisa Coiro, qualificata alla semifinale, meno bene Elena Bellò, eliminata in batteria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Mondiali atletica 2025, programma e italiani 19 settembre