Mondiali atletica 2025 | il programma del 18 settembre azzurri in gara orari e dove vederlo in tv
Ai Mondiali di atletica 2025 a Tokyo, dopo l’impresa di ieri di Mattia Furlani, oro nel salto in lungo, oggi, 18 settembre, è di nuovo il turno di Nadia Battocletti, che ha già conquistato l’argento nei 10.000 e torna in pista per le batterie dei 5.000. Con la campionessa azzurra in gara anche Federica Del Buono e Micol Majori. Due le azzurre in pedana nelle qualificazioni del salto in alto femminile, Idea Pieroni e Asia Tavernini, mentre nelle batterie degli 800 femminili saranno in pista Elena Bellò ed Eloisa Coiro. Infine, Francesco Pernici sarà impegnato nelle semifinali degli 800 metri. Il programma: gli italiani in gara oggi. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Atletica: Mondiali, Palmisano argento nella 35 km di marcia
LIVE Atletica, Mondiali 2025 in DIRETTA: PALMISANO MERAVIGLIA D’ARGENTO! Trionfano Perez e Dunfee. Tra poco Fabbri nel peso
Medagliere Mondiali atletica 2025: Italia in quota con l’argento di Palmisano
