Mondiali atletica 2025 Furlani oro nel lungo | È qualcosa di magico
Ha appena vent’anni, ma il mondo è già ai suoi piedi. Mattia Furlani sposta l’orizzonte dei suoi sogni un po’ più in là, a 8 metri e 39, misura che gli vale il record personale ma soprattutto l’oro iridato nel lungo ai Mondiali di Tokyo. Nello stadio in cui Marcell Jacobs e Gimbo Tamberi – gli eroi dei Giochi del 2021 – sono sprofondati, è sbocciata definitivamente la nuova stella dell’atletica azzurra, pronta a raccoglierne idealmente il testimone come capofila di un movimento giovane, talentuoso e multietnico. Per l’atleta di Marino, che regala all’Italia la quinta medaglia in questa edizione dei Mondiali, la prima del metallo più pregiato, è un successo storico: è il più giovane oro di sempre nel lungo maschile, meglio di Carl Lewis che conquistò il successo a Helsinki nel 1983 a 22 anni, nonché il più giovane italiano a vincere medaglie nelle cinque grandi manifestazioni (Olimpiadi, Mondiali outdoor e indoor, Europei outdoor e indoor), exploit riuscito anche a Gianmarco Tamberi nell’alto e Fiona May nel lungo, oltre che il primo oro nel lungo maschile dopo l’argento di Andrew Howe a Osaka nel 2007. 🔗 Leggi su Lapresse.it
