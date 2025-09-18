Mondiali atletica 2025 Battocletti in finale 5000 – La diretta
Nadia Battocletti è in finale nei 5mila metri ai Mondiali di atletica 2025 di Tokyo. L’azzurra ha chiuso al secondo posto la sua batteria in 14’46”36. Prima Chebet in 14’45”59. Le gare di oggi in diretta. Le gare di oggi, 18 settembre, ai Mondiali di atletica 2025 Inizio diretta: 180925 13:45 Fine diretta: 180925 18:00 13:49 180925 Abodi: "Furlani già eccellenza, è su strada Sinner" Mattia Furlani, medaglia d’oro ai Mondiali di atletica di Tokyo nel salto in lungo, “ha già dato dimostrazione di eccellenza, anche come qualità di persona, in un progetto sportivo su di lui che tiene conto dei supporti federali ma anche della capacità di gestione di un talento tecnico che lo porterà ancora avanti”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Atletica: Mondiali, Palmisano argento nella 35 km di marcia
LIVE Atletica, Mondiali 2025 in DIRETTA: PALMISANO MERAVIGLIA D’ARGENTO! Trionfano Perez e Dunfee. Tra poco Fabbri nel peso
Medagliere Mondiali atletica 2025: Italia in quota con l’argento di Palmisano
Mondiali di Atletica: tutti i risultati di oggi LIVE; Battocletti in scioltezza, è in finale nei 5000; Mondiali di atletica Tokyo 2025, la diretta di oggi | Battocletti seconda nelle batterie dei 5000 metri, è in finale.
Mondiali di atletica: Battocletti, via alla sua batteria dei 5000 - Nella sesta giornata a Tokyo, l'azzurra sarà impegnata nelle batterie. Riporta gazzetta.it
Diretta live Mondiali di Atletica Tokyo 2025 18 settembre, Battocletti in finale sui 5000m e poi Pernici. Oro Furlani - Mondiali atletica Tokyo 18 settembre 2025, programma, medagliere, protagonisti di oggi dei campionati al quinto giorno: Battocletti e Pernici dopo l'oro di Furlani ... Secondo sport.virgilio.it