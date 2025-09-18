Mondiali atletica 2025 Battocletti in finale 5000 – La diretta

Nadia Battocletti è in finale nei 5mila metri ai Mondiali di atletica 2025 di Tokyo. L’azzurra ha chiuso al secondo posto la sua batteria in 14’46”36. Prima Chebet in 14’45”59. Le gare di oggi in diretta. Le gare di oggi, 18 settembre, ai Mondiali di atletica 2025 Inizio diretta: 180925 13:45 Fine diretta: 180925 18:00 13:49 180925 Abodi: "Furlani già eccellenza, è su strada Sinner" Mattia Furlani, medaglia d’oro ai Mondiali di atletica di Tokyo nel salto in lungo, “ha già dato dimostrazione di eccellenza, anche come qualità di persona, in un progetto sportivo su di lui che tiene conto dei supporti federali ma anche della capacità di gestione di un talento tecnico che lo porterà ancora avanti”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

