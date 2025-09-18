Mondiale U20 la lista dell' Italia di Nunziata | Brillano Konate e Liberali
Due anni fa arrivammo in finale. In Cile esordiremo il 28 settembre (come sempre fuori da una finestra Fifa) contro l'Australia, poi Cuba e Argentina. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: mondiale - lista
Cina: reperti delle Tombe Imperiali Xixia, iscritte nella lista del Patrimonio mondiale UNESCO
Sanguinetti, Mondiale più vicino. Il ko Gargiulo può rimetterlo in lista
ANELA BRINDA A 1000 METRI PER LE DOMUS DE JANAS UNESCO Sabato 30 agosto la nostra Forest’Anela ha ospitato l’evento “ Brindisi a 1000 metri” per festeggiare l’ingresso delle Domus de Janas nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO. Una gi - facebook.com Vai su Facebook
La lista dei 28 convocati del Ct Gennaro Gattuso per le prossime sfide di qualificazione al Mondiale https://tinyurl.com/yed28xm8 #Nazionale #Azzurri #VivoAzzurro - X Vai su X
Mondiale U20, la lista dell'Italia di Nunziata: Brillano Konate e Liberali; Mondiale Under 20, i convocati dell’Italia: un granata in lista; 7 giocatori da tenere d’occhio al mondiale U20 in Italia.
Mondiale Under 20, i convocati dell’Italia: un granata in lista - Dal 27 settembre al 19 ottobre il Cile ospiterà il Mondiale Under 20, torneo che vede l’Italia presentarsi da vicecampione del mondo. msn.com scrive
Under 20, i convocati di Nunziata: anche Liberali nella lista per il Mondiale di categoria - Dopo due test amichevoli di prestigio contro l'Inghilterra a Chesterfield e contro la Germania a Reutlingen, la Nazionale Under 20, vicecampione. Come scrive tuttomercatoweb.com