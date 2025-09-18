Monaco guasto all’aria condizionata sull’aereo | calciatori in mutande a causa del volo
Momenti insoliti per i giocatori del Monaco durante il viaggio verso la prossima trasferta. Un guasto all’impianto dell’aria condizionata dell’aereo ha provocato un forte surriscaldamento all’interno della cabina, costringendo i passeggeri – tra cui i calciatori del club monegasco – a convivere con temperature insopportabili. Gli atleti hanno reagito con spirito pratico: in molti si sono spogliati, restando in mutande per affrontare il caldo opprimente. I video della scena, diventati virali, sono stati condivisi da Jordan Teze, uno dei protagonisti della squadra francese. In una conferenza stampa improvvisata, l’allenatore Adi Hütter ha spiegato l’accaduto: «Per motivi tecnici è stato impossibile viaggiare, poiché la sicurezza di tutti non era garantita. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
