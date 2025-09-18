Monaco guasto all’aria condizionata sull’aereo | calciatori in mutande a causa del volo

Thesocialpost.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Momenti insoliti per i giocatori del Monaco durante il viaggio verso la prossima trasferta. Un guasto all’impianto dell’aria condizionata dell’aereo ha provocato un forte surriscaldamento all’interno della cabina, costringendo i passeggeri – tra cui i calciatori del club monegasco – a convivere con temperature insopportabili. Gli atleti hanno reagito con spirito pratico: in molti si sono spogliati, restando in mutande per affrontare il caldo opprimente. I video della scena, diventati virali, sono stati condivisi da Jordan Teze, uno dei protagonisti della squadra francese. In una conferenza stampa improvvisata, l’allenatore Adi Hütter ha spiegato l’accaduto: «Per motivi tecnici è stato impossibile viaggiare, poiché la sicurezza di tutti non era garantita. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

monaco guasto all8217aria condizionata sull8217aereo calciatori in mutande a causa del volo

© Thesocialpost.it - Monaco, guasto all’aria condizionata sull’aereo: calciatori in mutande a causa del volo

In questa notizia si parla di: monaco - guasto

Giocatori del Monaco in mutande sull’aereo dopo un guasto all’aria condizionata: partenza rinviata

monaco guasto all8217aria condizionataMonaco, guasto all'aria condizionata: i giocatori si spogliano sull'aereo - Una partenza decisamente insolita per il Monaco, alla vigilia del match di stasera di Champions League contro il Club Brugge. Lo riporta fantacalcio.it

Monaco, giocatori si spogliano sull'aereo per un guasto all'aria condizionata - Il club è stato costretto a rinviare il volo da mercoledì pomeriggio a giovedì mattina per via di un ... sport.sky.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Monaco Guasto All8217aria Condizionata