Molti volti a Viterbo spettacoli musica e laboratori creativi a tema integrazione

Dal 20 al 25 settembre è in programma a Viterbo “Molti volti”, il festival di Progetto Sai, Alicenova e del Comune organizzato in occasione della giornata mondiale del rifugiato.La manifestazione si snoda in vari luoghi della città con spettacoli teatrali, esibizioni musicali, laboratori creativi. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Torna a Viterbo il Festival Molti Volti, giunto alla sua quarta edizione! Dal con spettacoli teatrali, musica dal vivo, laboratori creativi, sport, incontri e momenti di socialità.

Molti volti, a Viterbo spettacoli, musica e laboratori creativi a tema integrazione; Integrazione, cultura e divertimento: al via la quarta edizione di Molti volti

Integrazione, cultura e divertimento a Viterbo per Molti Volti 2025 - NewTuscia – VITERBO – Quarta edizione a Viterbo per il festival Molti Volti, promosso dall’équipe e dai beneficiari del progetto SAI (Sistema Accoglienza Integrazione) del Comune di Viterbo e dalla Co ... Lo riporta newtuscia.it

Molti Volti 2025, a Viterbo integrazione, cultura e divertimento - Si parte sabato 20 settembre alle ore 9,30 presso il Campo Sportivo Oliviero Bruni (quartiere Carmine) con il torneo di calcetto “ Molti Volti in campo “, in collaborazione con Special Olympics e UILA ... Da tusciaup.com