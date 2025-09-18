Molti volti a Viterbo spettacoli musica e laboratori creativi a tema integrazione

Viterbotoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 20 al 25 settembre è in programma a ViterboMolti volti”, il festival di Progetto Sai, Alicenova e del Comune organizzato in occasione della giornata mondiale del rifugiato.La manifestazione si snoda in vari luoghi della città con spettacoli teatrali, esibizioni musicali, laboratori creativi. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: molti - volti

Molti volti, a Viterbo spettacoli, musica e laboratori creativi a tema integrazione; Integrazione, cultura e divertimento: al via la quarta edizione di Molti volti; Come ogni anno tanti volti politici di spicco e non solo per la Macchina di Santa Rosa.

molti volti viterbo spettacoliIntegrazione, cultura e divertimento a Viterbo per Molti Volti 2025 - NewTuscia – VITERBO – Quarta edizione a Viterbo per il festival Molti Volti, promosso dall’équipe e dai beneficiari del progetto SAI (Sistema Accoglienza Integrazione) del Comune di Viterbo e dalla Co ... Lo riporta newtuscia.it

molti volti viterbo spettacoliMolti Volti 2025, a Viterbo integrazione, cultura e divertimento - Si parte sabato 20 settembre alle ore 9,30 presso il Campo Sportivo Oliviero Bruni (quartiere Carmine) con il torneo di calcetto “ Molti Volti in campo “, in collaborazione con Special Olympics e UILA ... Da tusciaup.com

Cerca Video su questo argomento: Molti Volti Viterbo Spettacoli