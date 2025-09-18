Molestata a 11 anni dal prete che insegnava religione
Una vicenda potenzialmente inquietante quella emersa in queste ore in Trentino, dai contorni ancora tutti da chiarire ma che, a un primo impatto, lascia senza parole. Il riferimento è alle accuse rivolte a un prete 40enne, insegnante di religione in una scuola della provincia, secondo le quali il. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Molestata a 15 anni, l'appello di una madre anconetana: "Per il carnefice solo un’ammonizione ma mia figlia vive nel terrore"
Molestata a 16 anni e difesasi con una scarpa: le rivelazioni della regina Camilla
«Ti farà stare bene, ma non dirlo a nessuno»: a 11 anni molestata dal compagno della nonna - X Vai su X
Molestata a 11 anni dal compagno della nonna
