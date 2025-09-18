‘Modena chiAma’ al ritmo della solidarietà

Modena, 18 settembre 2025 – Trasformare la passione per la musica e lo spettacolo in un’occasione di solidarietà concreta. Il desiderio sarà possibile grazie a: Modena chiAma. Il 20 settembre, infatti, a partire dalle 19:30 la Polisportiva Morane si trasformerà in un grande spazio di festa e condivisione, con musica dal vivo, esibizioni di pole dance, bancarelle di artigianato locale, cibo, drink e tanto entusiasmo, ma soprattutto sarà un’occasione per sostenere chi ogni giorno si impegna a costruire un futuro migliore per gli altri. La serata ha infatti un obiettivo ben preciso: raccogliere fondi da devolvere all’Associazione Speranza per un Bambino, che da anni si impegna a garantire istruzione, dignità e un futuro migliore ai bambini accolti dalla comunità Notre Dame des Grâces di Kinshasa, nella Repubblica Democratica del Congo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

