moda autunno 2025 i vibranti colori da indossare al rientro dalle vacanze

Toni autunnali per l'autunno? Una tradizione oramai in disuso. La palette colori della moda caratterizzante la fredda stagione che si sta affacciando non conosce convenzioni: se è innegabile che le nuance cupe e profonde abbiano dalla loro un non so che di rassicurante, pare che questa volta dovremo rinunciarci in favore di nuova frizzantezza. Il colore quest'anno non tramonta con l'estate, ma torna protagonista e promette di scaldare persino i mesi più freddi. Sarà un'esplosione di grinta, classe e personalità, garantiscono le passerelle di stagione. I vivaci colori moda dell'autunno 2025, non si era mai vista una stagione fredda così.

