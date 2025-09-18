La Versilia torna a mobilitarsi in sostegno del popolo palestinese e della Global Sumud Flotilla. Sono oltre 45 le sigle tra associazioni, movimenti e partiti che hanno aderito alla manifestazione "Non restiamo in silenzio – Facciamo rumore!", che si terrà questa sera alle 20.30, con partenza da Piazza Zara sulla Terrazza della Repubblica e arrivo al Pontile del Lido. "Lo avevamo detto chiaramente il 4 settembre – dicono gli organizzatori – se ce ne fosse stato bisogno, saremmo tornati in piazza. Quel momento è arrivato". In questi giorni la Flotilla ha chiesto sostegno popolare e la Versilia risponde con una nuova mobilitazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Mobilitazione per Gaza. Nuova marcia della pace: "Pronti a fare rumore"