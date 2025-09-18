Mobilitazione in piazza Ordelaffi per fermare la guerra Occorre trasformare l’indignazione in azione politica concreta

Il Movimento 5 Stelle di Forlì parteciperà venerdì alle 17 alla manifestazione organizzata dalla Cgil in piazza Ordelaffi, davanti alla prefettura, nell’ambito della giornata di sciopero e mobilitazione nazionale proclamata per fermare la guerra, aprire corridoi umanitari e difendere la. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: mobilitazione - piazza

‘Fermiamo la barbarie’, Foggia aderisce alla mobilitazione nazionale e scende in piazza

Mobilitazione a sostegno delle azioni umanitarie per il popolo palestinese, anche Cgil in piazza

La mobilitazione delle coscienze. Monza in piazza contro la guerra

La Cgil Lucca si unisce alla mobilitazione nazionale per Gaza: appuntamento in piazza del Luogo Pio a Livorno - facebook.com Vai su Facebook

#DalTuoTerritorio Mobilitazione stamani in piazza San Babila a Milano delle lavoratrici e dei lavoratori #Yoox che hanno manifestato per il loro lavoro e per il loro futuro - X Vai su X

Mobilitazione in piazza Ordelaffi per fermare la guerra. Occorre trasformare l’indignazione in azione politica concreta; 19 settembre: scioperi e mobilitazioni della CGIL in Emilia-Romagna per Gaza; Fermiamo la guerra, sosteniamo la pace: mobilitazione della Cgil per Gaza davanti alla prefettura.

Forlì, la Cgil proclama lo sciopero per Gaza: venerdì 19 settembre manifestazione in piazza Ordelaffi - Di fronte alla drammatica escalation di guerra e violenze a Gaza, la Cgil ha proclamato per venerdì 19 settembre 2025 una giornata di sciopero e ... Da corriereromagna.it

«Fermare la barbarie, supportare la Flotilla»: la Cgil chiama le piazze - Israele (Politica) Che le quaranta navi della Sumud Flotilla non sarebbero state lasciate sole in mare era stato promesso. ilmanifesto.it scrive