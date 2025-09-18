La Cgil ha proclamato una giornata di mobilitazione per domani con presìdi in tutta Italia per protestare contro quanto sta accadendo a Gaza City. In Emilia Romagna lo sciopero sarà di 4 ore e in città sono previsti una manifestazione e un corteo in partenza, alle ore 16, dal Pala de Andrè con arrivo nella Darsena. "In questi due anni – spiega Manuela Trancossi, segretaria generale della Cgil di Ravenna – la Cgil, insieme alle associazioni de La Via Maestra, ha dato vita a diversi momenti di sensibilizzazione e denuncia sul genocidio in Palestina. Inoltre, in tutte le nostre assise lavoratrici e lavoratori, pensionati e pensionate hanno promosso ordini del giorno in cui si rimarcava la contrarietà per quanto sta avvenendo, chiedendo alle diplomazie italiane e internazionali di farsi promotori di percorsi di pace. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mobilitazione della Cgil per Gaza: "Un massacro, non restiamo silenti"