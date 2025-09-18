Mobilità sostenibile una sfida per il futuro dei trasporti Tutti i dettagli
“Mobilità per tutti” è il tema scelto quest’anno per la Settimana europea della mobilità sostenibile. Obiettivo, promuovere comportamenti a favore del trasporto pubblico e intelligente. Significa garantire che tutte le persone possano accedere a trasporti sostenibili, indipendentemente dal reddito, dalla posizione, dal sesso o dalle abilità. Molte persone si trovano ad affrontare sfide come i costi elevati o la mancanza di opzioni di trasporto che limitano il loro accesso al lavoro, all’istruzione e ai servizi essenziali: si chiama “povertà dei trasporti”. La settimana culminerà lunedì 22 settembre con la Giornata mondiale senz’auto, riservando una o più zone delle città esclusivamente a pedoni, ciclisti e mezzi pubblici per tutta la giornata. 🔗 Leggi su Formiche.net
